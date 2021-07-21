烟花颱風可能侵襲台灣北部，近２天雲林縣產地菜價小漲1成，西螺果菜市場表示，雖有風災後漲價的預期心理，但颱風對中南部影響可能不太大，平均價格較前幾日上漲約一成，交易量今（21日）也比昨（20日）多一成。

西螺果菜市場表示，連日來降雨受到水傷受損，花果類包括胡瓜、苦瓜、花瓜、絲瓜等，今日價格漲1成至2成，是漲幅最大的，主因是供不應求。

至於葉菜類如油菜、青江菜、蚵白菜等，價格小漲一成，不過上周菜價已上上周跌一成，目前只能算是回穩，交易量平穩。

高麗菜因連日來中部山區豪雨爛的多，最近菜量少，菜價偏高，21日上品高麗菜每公斤60元，平均價格是每公斤41.1元，較前一日39.7元小漲。

西螺果菜市場分析，煙花颱風衝擊菜價的影響目前不明顯，要等颱風過後才能評估，今天的交易量760公噸雖有前一日近700公噸多，但也只多出1成，意義不太大。