中颱烟花逼近台灣，台東及離島21日出現逾3米長浪。（蔡旻妤攝）

中颱烟花逼近台灣，台東及離島21日出現逾3米長浪。（蔡旻妤攝）

中度颱風烟花逼近台灣，中央氣象局氣象局發布台灣北部、東北部長浪訊息，台東各地21日出現逾3米長浪。此外，漁船紛紛進港避風防颱，另行駛往蘭嶼、綠島兩離島客貨船班也停駛。

隨著颱風外圍環流接近台灣，東部海面風浪也逐漸增強，在台東、綠島、蘭嶼都觀測到3.5米的浪，岸邊也開始出現長浪；東部居民表示，長浪比瘋狗浪更不易察覺，往往到了岸邊才突然出現3到4公尺浪高，在風不大時，容易讓人失去戒心。

在富岡港工作的陳姓民眾表示，感受颱風逐漸逼近有感，中午之前還是大晴天，雖然有風但不至於太大，過了中午後卻整個變天，明顯感受到風跟浪都有變大的趨勢，甚至出現大浪越過岸邊消波塊，打到河堤上頭，因此他決定提早收工返家，做好防颱工作。

王姓釣友指出，觀察東海岸多數是因為外圍有颱風或強烈的東北季風導致長浪產生，由於浪形成的時間長、推力很大，沙灘往往會比平常更內推幾十公尺的深度，甚至整片沙灘都是海浪沖刷的範圍，另礁岸或漁港也會因為長浪的起伏與推力造成洗礁或越過海堤，危險性相當高，因此完全不適合釣魚、觀浪、戲水。

漁民強調，長浪導致海面起伏過大，除漁民海上作業困難外，船隻也有翻覆的風險，甚至可能落海、危及生命安全，因此通常發布海上颱風警報後，漁民就會回到港邊將船固定好，在家好好喝一杯比較實在。

此外，東部航務中心表示，受颱風影響，僅綠島於23、26日有專船載運當地居民及工作人員，另蘭嶼、綠島貨船預計26日後復航。另台東縣長饒慶鈴21日、22日至南清宮、金峰鄉嘉蘭村進行避難收容所開設演練，盼藉此提昇民眾緊急危害應變能力，將災害損失降至最低。