熊敦瀚2018年完賽受訪，惹網友直呼差很大。（圖／翻攝自微博）

東京奧運中國體育代表團有400多位選手參加，部分選手顏值超高成焦點。其中，23歲的中國國家女子水球隊副隊長熊敦瀚赴東京前，在微博放上場地訓練的照片走紅。

在微博走紅後，熊敦瀚7月23日發微博表示，「真誠的再次感謝大家的喜歡，希望大家可以把更多的目光投向我的常態，因為每個運動員在賽場上揮灑的汗水，跟其背後付出辛勤的努力都是一樣的。另外現在祖國的河南省暴雨災情非常嚴重，我不想也不希望，因我個人生活上的一些照片而去浪費跟佔用公共資源。最後！大家晚安！」

不過，最近有網友挖出熊敦瀚2018年亞運賽後接受訪問的片段，直言在央視無濾鏡採訪鏡頭下，與她平時上傳的照片「有落差」。對此， 她於26日再次發微博表示，「謝謝各大沖浪選手找到我亞運會的採訪照片，但是不要只看採訪呀，快去看比賽全場，科普水球比賽分享中鋒的魅力。不同的體格適應不同的風格，希望各位網友冷靜對待。」

她還表示，突然之間紅了，自己很難接受，所以這段時間不會再登陸各大平台帳號。

據了解，熊敦瀚是湖南省岳陽市岳化人，身高178公分，雖出生於1998年11月11日，年僅23歲，但中國女子水球隊2004年才成立，她在水球隊近10年的時間，獲得很高的成績和榮譽。

值得一提的是，今年中國隊運動員男女比例中，女子運動員的比例高達69％，為歷屆新高。