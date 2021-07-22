一名黃姓男子和女友吵架後，因心情鬱悶，在三重見到一名女子進入公寓，黃男竟尾隨進入後，在樓梯間內自後方環抱，猛掐女方胸部，甚至壓到牆角控制女方行動意圖猥褻，女方驚嚇掙脫後報警，黃男遭到逮捕送辦，遭新北地院依強制猥褻罪判黃9月徒刑，但檢察官認為量刑過輕上訴，遭台灣高等法院駁回。

跟判決書記載，黃姓男子於民國109年7月26日1時42分許，在新北市三重一處公寓之樓梯間，基於強制猥褻之犯意，未徵求A女之同意，以自A女背後環抱A女，並將A女推至牆角之方式壓制A女行動，A女雖試圖推開黃男，表達不願讓黃男觸摸身體，黃男仍獸性大發，伸手觸摸A女胸部進行猥褻得逞。

根據一審法官認定，審酌黃男僅因與女友吵架，心情不好，竟罔顧女方之意願及感受，而對女方為強制猥褻行為，對女性身體自主權毫不尊重，造成女方身心難以彌補之陰影及創傷，且黃男犯後尚未與女方和解或賠償所受損害。

法官也查出，黃男告於案發前一天，也因為曾對女性性騷擾犯行，而遭法院判處罪刑，但考量黃男犯後坦認犯行，因此判刑9個月。

但檢察官認為量刑過輕而上訴，高等法院審理後認為，黃男已表示他願依照請求的金額賠償，但希望「分期付款」遭拒，導致雙方未能和解，且一審量刑時已經考慮黃前一日的性騷擾犯行，審酌犯案情節、被害人的身心傷害狀況，判9月徒刑並無不當，駁回上訴。