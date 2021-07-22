第6號颱風「烟花」(國際命名：IN-FA)持續往台灣靠近，中央氣象局表示，過去幾小時中，北海岸、馬祖已有觀測4-5米浪高，今天西半部、東半部都有8-10及強陣風，今天要特別留意強風與大雨，截至目前北部多縣市累積雨量已超過100毫米，其中新竹山區更已達197.5毫米，預估颱風路徑將在明天快速北轉，是否會發布陸上警報仍待明天颱風北轉角度再來評估。

氣象局預報員謝佩芸表示，烟花目前位在台北東方470公里海面上，未來颱風移動速度相當緩慢，預計明天早上位置仍位在宮古島南方海面，目前所在海域的海溫有利其持續發展，今天之內仍有增強空間，但影響台灣時預計仍維持中度颱風機率較高。

過去數小時中，北海岸、馬祖地區已觀測到4-5米浪高，今天預估西半部、東北部、東半部、恆春半島等都有8-10及強陣風，隨著明天北方太平洋高壓北退，烟花將加速北轉，預計明後兩天將通過台灣東北方外海，因此今天發布陸上警報的機率並不高，明天颱風北轉角度是觀察重點。

謝佩芸指出，北台灣今天降雨明顯，上午新竹、苗栗山區降雨已經接近豪雨等級，今天0時起截至目前，最大觀測雨量在新竹山區197.5毫米，其次依序為苗栗縣162毫米、桃園市141毫米、宜蘭縣109毫米、新北市97.5毫米，中南部局部區域也有局部性降雨，而背風測的花蓮、台東、金門在今天反而要注意36度以上高溫。

周五、周六是颱風影響台灣最明顯的時候，預估北部山區有豪雨等級以上降雨出現，中南部隨著時間推進，晚間降雨機率也會提高，颱風明天開始往西北方北轉加速前進，相對台灣距離更加接近，降雨會更為明顯。

此外，由於適逢大潮期間，漲潮和雨水都不易排出，尤其北台灣沿海低窪地區容易有積淹水情況，要特別注意。