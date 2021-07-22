東京奧運明天就要正式開幕了，世界各國好手也都陸續抵達日本東京備戰，中華隊好手們也紛紛開始展開訓練，為這次奪牌做足最後準備，不過有些人可就沒有那麼幸運了，據稍早消息指出，東京奧運已經有5名選手確診，被迫退出比賽，也讓奧運蒙上一層陰影。
而今天又傳出更令人震驚的消息，這次不是選手確診退賽，而是因為被檢測出吸食毒品，澳洲馬術協會在21日發表了聲明：「澳洲馬術場地障礙賽選手克爾蒙德(Jamie Kermond)在藥檢中被發現古柯鹼呈陽性反應，因此失去了東京奧運參賽資格。」不禁讓人唏噓。
另根據新華社引據澳洲媒體報導指出，克爾蒙德已坦承時用毒品並呈陽性的結果，他說自己很可能是在一次與運動競賽無關的社交活動「單次娛樂性使用毒品」。他也對此事發表了看法，他說：「我對所有發生的事情感到非常難過和悔恨，我得承擔這一切全部的責任。」由此可見他染毒已經是不爭的事實了。
其實早在6月26日澳洲體育管理局就已在藥檢中發現古柯鹼成份，此行為早以違反世界反興奮劑機構(WADA)和澳洲反興奮劑政策，不過據澳洲當地媒體報導，澳洲馬術協會並沒有在第一時間得知消息，而是在克爾蒙德前往東京前幾小時才知道，好在沒有讓他再跑去東京一趟，也省去奧運大會更多藥檢程序。
克爾蒙德今年已36歲，算是職業生涯晚年，這次遭禁賽也讓他未來的生涯出現轉折，因為這可能是他最後一次參加奧運，不料竟是因這種結果出局。他曾在2014和2018年闖進世界馬術運動會決賽，2017年則獲得澳洲全國錦標賽冠軍，此外還在2018年香港大師賽拿下第四名，戰績非常顯赫，可惜因吸毒讓生涯蒙上陰影。
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