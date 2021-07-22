東京奧運明天就要正式開幕了，世界各國好手也都陸續抵達日本東京備戰，中華隊好手們也紛紛開始展開訓練，為這次奪牌做足最後準備，不過有些人可就沒有那麼幸運了，據稍早消息指出，東京奧運已經有5名選手確診，被迫退出比賽，也讓奧運蒙上一層陰影。

而今天又傳出更令人震驚的消息，這次不是選手確診退賽，而是因為被檢測出吸食毒品，澳洲馬術協會在21日發表了聲明：「澳洲馬術場地障礙賽選手克爾蒙德(Jamie Kermond)在藥檢中被發現古柯鹼呈陽性反應，因此失去了東京奧運參賽資格。」不禁讓人唏噓。

Jamie Kermond an equestrian athlete from Australia was provisionally suspended after testing positive for cocaine. He was set to participate in the show jumping event in what would be his first Olympics appearance. https://t.co/tL39gGSzMd — The New York Times (@nytimes) July 21 2021

另根據新華社引據澳洲媒體報導指出，克爾蒙德已坦承時用毒品並呈陽性的結果，他說自己很可能是在一次與運動競賽無關的社交活動「單次娛樂性使用毒品」。他也對此事發表了看法，他說：「我對所有發生的事情感到非常難過和悔恨，我得承擔這一切全部的責任。」由此可見他染毒已經是不爭的事實了。

其實早在6月26日澳洲體育管理局就已在藥檢中發現古柯鹼成份，此行為早以違反世界反興奮劑機構(WADA)和澳洲反興奮劑政策，不過據澳洲當地媒體報導，澳洲馬術協會並沒有在第一時間得知消息，而是在克爾蒙德前往東京前幾小時才知道，好在沒有讓他再跑去東京一趟，也省去奧運大會更多藥檢程序。

克爾蒙德今年已36歲，算是職業生涯晚年，這次遭禁賽也讓他未來的生涯出現轉折，因為這可能是他最後一次參加奧運，不料竟是因這種結果出局。他曾在2014和2018年闖進世界馬術運動會決賽，2017年則獲得澳洲全國錦標賽冠軍，此外還在2018年香港大師賽拿下第四名，戰績非常顯赫，可惜因吸毒讓生涯蒙上陰影。

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