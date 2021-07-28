台灣羽球天后戴資穎在東京奧運羽球女單小組賽以3連勝、分組第1晉級淘汰賽階段，不論接下來對手是誰，她將秉持做好自己、盡量減少失誤努力，期許可以衝擊獎牌。

戴資穎今天出戰世界排名第41的法國籍大陸裔選手齊雪霏，是雙方生涯首次交手，雖然比賽有點提早開打，但小戴很快武裝自己，開局就連下5分取得5比0領先，首局才11分鐘就拿下，第2局雖然一開始0比3，讓齊雪霏先站上領先，不過中段小戴就追上比數，並比11比8領先進入技術暫停，最後只花26分鐘就收下勝利，比賽中表情就很無奈的齊雪霏賽後說：「戴資穎對我來說是難度太高的對手。」

東京奧運羽球女單賽制規定，被列在第2種子的戴資穎，只要拿到P組第1，就可以靠著長籤跳過16強，直接晉級女單8強，也讓過去兩屆奧運(2012倫敦、2016年里約)都在16強止步的小戴，在東奧創下參加奧運有史以來的個人最佳成績，她開玩笑說：「不論8強對手是泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)或是印尼東宗(Gregoria Tunjung)，希望她們兩個打久一點多耗點體力。」

戴資穎今天被安排在第2球場日場賽事第2球場的首場賽事，雖然表定9點開打，不過官方時間有點提早，不到9點就開球，大約8點45分就請選手準備進場，熱身時間也少了一點，她認為若之後再遇到類似狀況，就得再多注意，這次參賽目標就是奪取獎牌的小戴，透露已經看過獲獎選手可以獲贈的大會玩偶，「娃娃有不同顏色，我會努力去把它帶回家。」