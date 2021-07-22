今年五月中旬台灣新冠肺炎疫情升溫，啟動三級警戒以來多數民眾已度過數週居家上班、遠端上課的日子。作家龍應台在疫情中首度參與「線上客廳」，在空中與讀者相會。

龍應台 2017 年移居台灣屏東潮州鎮，陪伴年邁母親，完成《天長地久》。行走於大山大海之間，與果農、漁民、獵人、原住民為伍，完成《大武山下》。2021 年初，移居台東縣都蘭部落的她，因疫情取消諸多活動與會議，龍應台得以有較長時間待在都蘭享受山居生活，然而封閉太久，龍應台也說：「好悶」希望和讀者線上聊天，也在疫情中紓緩緊繃情緒。

《大武山下》今年7月逢出版周年，去年此時她在2個月內舉辦了6場全台巡迴分享會，當時不斷有錯過的讀者殷切詢問會否再辦活動，由時報出版遂於今年主辦「與龍應台聊天── 《大武山下》週年讀者會」，開闢「線上客廳」，訂於 7 月 31 日(六)下午3點至4點半舉行，歡迎讀者向龍應台提問，或與她話家常。即日起開放網路報名，活動詳情請見：https：／／bit.ly／36Mgd4L，或「大武山下龍應台」粉專： https：／／reurl.cc／nzMZRX。