第6號颱風「烟花」(國際命名：IN-FA)持續緩慢接近台灣，影響也逐漸明顯，中央氣象局表示，過去幾小時沿岸風浪越來越大，北部海面到馬祖一帶已經觀測到5米以上浪高，甚至中南部海面浪高也有2-3米，預估颱風路徑將在明天快速北轉，是否發布陸上警報，颱風北轉角度將是關鍵。

氣象局預報員謝佩芸表示，烟花目前位在台北東南東方470公里海面上，因為導引氣流不明顯，移動速度相當緩慢，預計明天早上位置仍位在宮古島南方海面，而在過去幾小時中沿岸風浪明顯增強，北部海面到馬祖已經有5米以上浪高出現，宜蘭、花蓮也有4米浪高，甚至中南部海面浪高也有2-3米，到海邊活動都是充滿危險性。

今天到明天台灣附近北風偏強，預估西半部、東北部、東半部、恆春半島地區都有8-10及強陣風，今天在澎湖、台中、雲林、彰化等也已出現9級強陣風，而背風側的花東要受沈降作用影響，已經出現36度以上高溫，而今天測得最高溫37.2度出現在金門。

隨著明天北方太平洋高壓勢力北退，烟花將加速北轉，預計明後兩天將通過台灣東北方外海，預估暴風圈會接觸到北部非常邊緣的部分，發布陸上警報的機率並不高，但是否明天會發布，颱風北轉角度將是氣象局的觀察重點。

周五、周六是颱風影響台灣最明顯的時候，預估北部山區有豪雨等級以上降雨出現，中南部隨著時間推進，今晚降雨機率也會提高。

雖然颱風本身環流距離台灣仍有段距離，但隨著對流雲系移入，中部以北整天將是時晴時雨，其中北台灣降雨明顯增加，上午新竹、苗栗山區降雨已經接近豪雨等級，今天0時起截至目前，最大觀測雨量出現在新竹縣山區269.5毫米，其次依序為苗栗縣山區208.5毫米、宜蘭縣199毫米、桃園市197毫米、台北市160.5毫米，中南部局部區域也有局部性降雨，。

此外，由於適逢大潮期間，漲潮和雨水都不易排出，尤其北台灣沿海低窪地區容易有積淹水情況，要特別注意。