東京奧運開打前就出現幾起服裝爭議，挪威女子沙灘手球隊不滿比基尼泳褲太短，自行換上短褲導致全隊被罰款1500歐元（新台幣5萬元）。她們質疑為何女子球員必須穿兩截式泳裝，男子球隊就不受限制？然而另一方面，帕運田徑女將布林(Olivia Breen)的褲子非常短，有人叫她多穿一點，她卻因此感到憤怒。

挪威女子隊從2006年發起對國際賽的服裝抗議行動，「我們非常驕傲地穿著短褲上場而不是比基尼泳褲，我們感謝世界各地對我們的支持，希望總有一天改變這個毫無意義的規定！」國際奧會不斷朝向性別平權的方向努力，或許也該重新檢討服裝規定，給予女性選手更多自由。

泳褲太短令某些女子運動員不爽，但威爾斯女將布林就是喜歡穿很短，而且不爽旁人糾正她。她在前幾天的英國田徑錦標賽上參加跳遠，之後被一位女性志工勸告：「你的服裝太暴露了，最好買幾件普通的短褲。」

布林告訴美媒ESPN說，她聽了非常訝異，覺得噁心，甚至愈想愈氣。「這很離譜，我們已經不是18世紀的人，身為運動員，我從沒被人這樣講過。」布林表示她出道9年都是穿這種短褲，「不管是男性或是女性運動員，只要我們沒有違規，他們都不該對我們評頭論足。」24歲的布林即將參與下個月的東京帕運。