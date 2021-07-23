有關19日豪大雨導致本市鳳山區三民路積水，致民眾疑感電致死，高市府表示，將依法負起相關責任，全力協助家屬申請國賠，並由相關局處協助家屬處理後續喪葬事宜。

陳其邁市長責成市府秘書長楊明州召集工務局、水利局組成專案小組，針對全市電桿、水溝管線全面巡視盤查。（圖：高雄市政府提供）

市府說明，為釐清鳳山區三民路事故原因，工務局養工處於21日及今(23)日2度邀集第三方公正電機技師公會南區辦公處，並會同台電公司鳳山區營業處，至現場進行鑑定，將全力加速釐清責任歸屬。

為防範憾事再發生，陳其邁市長也責成市府秘書長楊明州召集工務局、水利局組成專案小組，針對全市電桿、水溝管線全面巡視盤查，確保民眾安全。