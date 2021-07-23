疫情造成校園停課，台東1名阿嬤說，停課2個月以來有步變無步，聽到孫子能重返校園相當開心。（蔡旻妤攝）

中央22日宣布27日後警戒降二級，有條件開放教育場域，台東許多幼兒園、托嬰中心23日下午打電話通知家長「孩子下周可回來上課了」，不少家長接到電話後喜出望外，大呼「解脫了！這是近期最開心的一件事」，也有人決定吃高檔牛排慶祝，笑翻一片網友。

「您好，皮皮爸爸，這裡是托嬰中心，下個星期可以回來上課囉，請您今天抽空來拿小飛的棉被回家清洗好嗎？」，台東1位爸爸表示，疫情停課2個月以來，自己仍得到公司上班，每天都把孩子帶到老家請阿公、阿嬤幫忙照顧1歲多的皮皮，但父母也都上了年紀，每次帶完皮皮直呼喊腰痠背痛，長期以來讓這名蔡爸爸非常不好意思，皮皮的阿嬤也說「終於解脫了！2個月以來有步變無步」。

此外，另1名台東年輕媽媽也在臉書貼文表示，TGIF！遇到周末又聽聞這個好消息，慶祝下周孩子重返校園，今晚決定叫高檔牛排當晚餐來慶祝，因此笑翻一片網友。