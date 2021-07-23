台北市一名女子小佩（化名）在1975年時與一名荷蘭籍男子公證結婚，結婚第3年丈夫稱要前往菲律賓出差，此後43年杳無音訊，於日前心碎向法院訴請離婚。士林地院審後，判准離婚。

判決書指出，小佩主張與荷蘭籍的丈夫於1975年於台北地方法院公證結婚，兩人婚後同住在士林區，感情相當融洽，但結婚第3年時，兩人因故產生些爭執，丈夫卻口頭向她告知要前往菲律賓出差數日，隨即離家。

小佩控訴，她在丈夫離家後，用盡方法尋人卻毫無所獲，就這樣一找找了43年，她覺得自己遭到丈夫惡意遺棄，認定此段婚姻已難以維持，便向法院訴請離婚。

士林地院審理期間，小佩的丈夫為於言詞辯論到場，也沒提出書狀聲明，法官認為，台灣、荷蘭民間往來頻繁且交通無阻，男方也曾來台灣與妻子同住，判定前來台灣並無不便。

法官調閱紀錄發現，男方於1988年起就再無入境台灣的紀錄，且斷絕與小佩聯絡已逾40年，顯見男方已無意與小佩共同經營婚姻生活。再者，男方離台後，小佩獨自在台謀生，男方從未聞問，讓其自生自滅，顯見無近分擔家庭生活費用的義務，足以認定男方是惡意遺棄小佩，判准離婚。可上訴。