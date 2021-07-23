一名女網友日前在網路發文，稱她被男友求婚了，但卻發現求婚戒尺寸不合，一問才知竟是男友拿來與交往15年以上的前女友求婚之戒指，讓她感到非常的不尊重，不曉得該如何。文章曝光後，引起網友討論。

「這種情況生氣很任性嗎？」一名女網友23日在爆料公社App匿名館發文，稱日前被遠距離的男友求婚，卻發現定情物「戒指」的戒圍實在大太多，詢問後，男友則一度回應，是因原PO不在台灣，無從量取戒圍，才選擇買稍微大一些的尺寸，若尺寸不合也方便改小。

原PO透露，她實在無法被說服便持續追問，沒想到，男友才緩緩地吐出真相，坦白該戒指原要拿來向先前交往15年的前女友求婚，兩人一度論及婚嫁，形同家人，但最終仍分手，所以戒指無主。

原PO表示，她能體諒前女友的存在，但無法接受結婚這種人生大事被輕率地對待；原PO說，「求婚過程草率就算了，連求婚的戒指都拿以前要跟前女友求婚的戒指，讓我真的覺得很不尊重」，但也憂心自己的反應過於任性。

文章發布後，許多網友在留言區回應，「在你男人心中是誰待在深層，想必你最清楚」、「這很難不生氣吧…絕對會氣瘋」、「如果是我，不能接受」、「妳只是個撿別人不要的東西的女人，包括求婚戒！」、「妳就是活在他前女友影子下替代品啊」。