女星林舒語從《大學生了沒》以「黎兒」出道，在戲劇《我的自由年代》、《我租了一個情人》都有亮眼表現，結婚後她時常在節目分享私下生活，由於林舒語私下還是幼教老師，前陣子受到疫情影響，她只能在家線上教學，沒想到竟然不小心將「成人畫面」放送到螢幕上。

林舒語在節目《媽媽好神之俗女家務事》透露，有次線上教學她想用手機分享畫面，但手機剛好存了朋友傳來某部劇中的裸露截圖，「我就一按，結果那個畫面就這樣跑到螢幕上！」她嚇得立刻按掉畫面，現場頓時尷尬到不行。

林舒語當下覺得超尷尬。（圖／翻攝自媽媽好神之俗女家務事YouTube）

林舒語透露，還好她和那些家長都很熟，連忙開玩笑說：「媽媽妳們一定有看對不對？！」主持人佩甄也笑虧事發後，群組應該會有更多家長加入，林舒語也配合回答：「好像學生越來越多。」

事實上，林舒語正值事業起飛之際，在2015年與圈外男友奉子成婚，當時兩人才交往半年，林舒語自己都被嚇到，「雖然是意外，但對我來說是一個禮物」，然而當她告訴男友時，對方卻是第一時間衝出家裡，半小時後對方回來告訴她，「他說他決定好了，要跟我走下去，妳就把小孩生下來」，兩人才決定結婚。