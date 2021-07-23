由大陸自行研發製造時速高達600公里的高速磁浮交通系統周二在青島成功下線亮相，外媒的報導在網路上引發熱議。許多歐美的網民在讚嘆的同時還表達了高度羡慕，並狂酸本國政府基礎建設速度簡直牛步化，與民生相關的大型重要交通設施建設速度真的太慢，而且這次歐美政府再也無法拿中國偷竊西方技術當藉口了。

據《澎湃新聞》報導，本週二（20日），具有完全自主智慧財產權的中國中車研製時速600公里高速磁浮交通系統成功下線。多家外媒隨即大幅報導，相關的視頻在境外的社交媒體上引起熱議。

大陸自主開發時速600公里高速磁浮交通系統在青島下線，圖為參觀者在高速磁浮列車內體驗。（圖／新華社）

原聯合國環境署執行主任、現任大陸「一帶一路」綠色發展國際聯盟諮詢委員會主任委員索爾海姆（Erik Solheim）以極受震撼的語氣在網上發文說：「太神奇了，時速600公里，老天啊，路上飛機！」

It's incredible! My God 600km/h this is a land aircraft😲😲😲.



Yesterday China's 🇨🇳 homemade maglev train rolled off the assembly line in Qingdao.Maybe in five years we can take the commercial version of it.@lsjngs



pic.twitter.com/Mq6zIs5MPB — Erik Solheim (@ErikSolheim) July 22 2021

《路透》在推特上的報導則說，「最高時速可達600公里，中國的新磁懸浮列車，將成為全世界最快的陸地車輛。」推文底下獲讚數最多的一條評論寫道：「那個國家（中國）發展的速度比世界其他地方都要快，令人印象深刻。」

很多網民將矛頭對準了美國緩慢的基建建設，以及相對落後的鐵路系統。報導說，先前美國一項耗資達上兆美元的基建計畫在國會被卡了數月，具體的支出也持續縮水，但美國兩黨依舊無法為此達成協議。

境外社交平臺上的用戶們也紛紛藉此批評美國，對高速磁浮列車推文回應稱：「太棒了，中國科技一直都讓我震撼。在我所居住的美國，我們過去30年裡一直在努力建造一座州際大橋，但仍沒有任何進展。」

Amazing. Chinese technology never cease to impress me. In USA where I live we have been fighting to build an interstate bridge for the last 30 years and still nothing happened. — 🧋Alliance to FIGHT RACISM & FAKE NEWS! (@yourettiwtme) July 20 2021

「我們甚至不能為我們搖搖欲墜的道路和橋樑通過基建法案」，一名用戶回憶稱：「每次我讀到關於磁懸浮技術的文章，我就會想起在1990年代和2000年代，佛羅里達本來計畫在坦帕和奧蘭多之間修建磁懸浮列車。但20年後，我們只能每天乘坐公共汽車，或乘坐比開車時間長一倍的火車。」

相對推特上的評論，YouTube 平臺上的評論更為辛辣。「美國：制裁那家列車公司，因為它會威脅我們的國家安全。」還有人摸清了西方媒體的套路狂酸：「很快，西方媒體就會說，中國偷了我們的技術。」「中國偷竊美國的技術！哦，等等，美國還沒有這樣的技術」。

報導說，現實很清楚，這次由中國中車承擔研製的時速600公里高速磁浮交通系統，具有完全自主智慧財產權。它是國務院科技部「十三五」國家重點研發計畫先進軌道交通重點專項課題支持下，由中國中車組織，中車四方股份公司牽頭，彙集國內磁浮、高鐵領域高等院校與科研院所和企業，聯合開展的新科技項目。該項目於2016年10月啟動，2019年研製出試驗樣車，並於2020年6月在上海同濟大學試驗線上成功試跑。歷時5年攻關，時速600公里高速磁浮交通系統正式下線，成為世界首套時速600公里速度級的高速磁浮交通系統。