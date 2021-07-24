烟花颱風於石門水庫集水區降下大雨，目前水庫接近滿水位，為確保水庫營運安全，北區水資源局預計在24日上午10時開啓溢洪道洩洪，這也是自2019年利奇馬颱風後，石門水庫再次開啓溢洪道洩洪。

北水局指出，24日上午8時石門水庫水位為244.38公尺，距離滿水位只剩不到1公尺，蓄水量為1.97億立方公尺。颱風外圍環流持續發威，石門水庫入流量持續增加，在目前水庫將滿情況下，需要加大放流量降低水位。

因應烟花颱風來襲，北水局自7月20日起即進行調節性放水，先以滿載發電增加出來量，再配合降雨增加情況，陸續啟動相關放流設施，包括永久河道放水道、排砂隧道及排洪隧道等。

北水局指出，這次颱風降雨強度不大，但時間拖長，水庫入流量逐步攀升，至24日早上8時，入流量已超過1600秒立方公尺，有必要啟動更大排洪能力的溢洪道來洩水。預估溢洪開啟可維持到中午以後，後續再視降雨情形決定何時關閉。