射擊女子10公尺空氣步槍向來都是奧運會第一面金牌，過去是大陸選手的天下，上屆里約被美國選手突破，本屆依舊是美中爭霸場面，中華隊此次東奧派出年輕好手林穎欣角逐，依照規定，選手必須在75分鐘內打出60靶，這是對選手體能和專注力的一項嚴苛考驗。

林穎欣前面30發耗費太多精神和體力，導致後面30發努力追趕無力，最終以623.4分，排名26，飲恨遭到淘汰。

林穎欣賽後表示，一開始想太多了，反而讓自己陷入不利局面，好在後來調整過來，雖然比最佳狀態少了5分，但結果是能接受的，畢竟這是我第一次參加奧運，往後還有更多國際賽機會，有信心在2024巴黎奧運圓夢。

陳文菱教練說，穎欣前10發用18分鐘，前30發空槍舉了100多次，體力流失成為最大問題，中間一度專注力跑掉，比較可惜，後面壓槍相當果斷，成績很不錯，整體而言雖不太滿意，但不能太過苛求。

陳文菱表示，一年多沒比賽，前兩個月無法對抗，不容易抓到槍感，正負值在預期之內。