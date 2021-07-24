楊倩女子10米氣步槍東奧摘金自己戴上金牌。（澎湃新聞）

楊倩（中）女子10米氣步槍東奧摘金。（澎湃新聞）

中國大陸代表團東京奧運首金10米氣步槍選手楊倩，24日在領獎台上，依大會事先規定，史無前例自己戴上了金牌，同時俏皮比心。她說，最後一槍可能因為特別緊張，然後有點憋了太久，所以感覺不是特別好。但回頭看到教練高舉雙手跳起來歡呼時，「我才知道原來自己奪冠了。」

澎湃新聞報導，在楊倩家鄉，本場射出最後一槍之前，楊倩以0.2環落後對手。此時在寧波楊家弄村，楊倩家人和村民、媒體記者圍成一團，觀看比賽。

射出最後一槍時，楊倩的父親「騰」的一聲從椅子上彈了起來，開始鼓掌。身後的村民，一秒之後才開始揮舞大陸國旗──楊倩最後一槍逆轉對手，以總成績251.8環奪得金牌。

此時，他們身後大螢幕裡的楊倩，臉上沒有太多表情。她回過頭來看到已經高舉雙手跳起來歡呼的教練，臉上依然沒有什麼波瀾，而是先輕輕鞠躬。直到頒獎典禮，這位「00後」才展現出符合自己年齡的氣質。

當現場播報還沒喊出冠軍名字時，沒有太多經驗的楊倩已經在挪著腳步，不知該不該登上講台。直到現場喊完楊倩的名字，她才踏上最高領獎台。

自己戴上金牌後，雖然口罩遮住大部分面容，但可以看出楊倩眼神裡的笑意，她揮舞著捧花，然後迎著鏡頭比心。

大陸央視報導，在為中國代表團拿下東京奧運首金後，楊倩接受專訪表示，最後一槍射出9.8環時，其實有些沮喪，「最後一槍可能因為特別緊張，然後有點憋了太久，所以感覺不是特別好。」但當她回頭看到教練已經高舉雙手跳起來歡呼時，「我才知道原來自己奪冠了。」

其實這樣的緊張情緒在楊倩看來十分正常，「適當緊張的話，反而會讓我們更加專注。緊張的情緒再怎麼控制，也沒法控制到和平時一樣的狀態，只能盡力調整深呼吸，讓心態趨向於穩定。」

談到拿到首金，楊倩感慨：「感覺不可思議，居然被我拿到了。」回顧整個比賽過程，楊倩並非一帆風順，她在資格賽時射擊速度偏慢，「資格賽時有些沒有放開，打得不夠連貫，就是不斷給自己心裡暗示，不斷去調整，其實整個過程內心是比較煎熬的。」

領獎台上，楊倩對著鏡頭比心，楊倩俏皮地說：「那個時候看到看台上兩個姊姊跟我比心，所以我就也做了這個動作。」