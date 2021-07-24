台灣世界展望會資助超過11年的方莞靈，今天首次參與奧運女子49公斤級舉重賽事並奪下第4名；一路資助她11年多、不曾間斷的資助人王先生表示，看到她的亮眼表現，讓他很高興也很欣慰，奧運第四名真的很不容易，孩子真的很有毅力，也勉勵她之後還要多努力，繼續參加比賽為國爭光。

賽前，方莞靈曾說名次並不是最重要的，但還是希望這次奧運比賽可以舉進前8名，奪得榮耀也用獎金替媽媽買平常捨不得買的事物。今天下午，她表現沉穩、步步為營，雖然挺舉過程中又遭遇裁判量測腰帶的考驗，但並不影響心情，以總和181公斤奪下殿軍，不僅達成賽前的目標，更創下自己選手生涯的巔峰。

賽後，方莞靈第一時間打電話給媽媽報喜，也從東京發訊向台灣世界展望會社工員表示非常感謝展望會一路以來的支持及祝福。受助11年多的方莞靈，和社工員關係相當親密深厚，曾在升上大學陷入迷惘的時候和展望會社工員有過深談，社工員鼓勵她要更認同自己鄒族的身分並且帶著這份認同向前努力邁進，也因此對自己更有信心。