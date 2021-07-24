過去疫苗施打由地方全權負責，但政委唐鳳設計的預約系統上線後，7月中開始就改由中央主導。台北市長柯文哲23日爆料，指唐鳳系統上線後就由中央控制疫苗施打，結果疫苗剩一大堆，甚至有的快要過期。東華大學教授施正鋒直言，這套系統的設計，並沒有以人為本，且根本就是在考大家的算數，之後大家可能會對此很反彈。

針對登記疫苗施打的問題，施正鋒24日在政論節目《新聞大白話》中表示，到目前為止，他的態度是聽天由命，而年輕人也許會去登記，但也不知道排不排得到，更透露自己的父親還未施打疫苗，他們要怎麼辦？

施正鋒指出，他教書的學校在花蓮，而自己現在住台北，戶口在台中，但是否要回去台中打疫苗他卻十分猶豫，後來就也不去想，因為太複雜了，他認為沒有以人為本，若以人為本就會考慮到細節，這完全就是過去蘇聯的模式，「現在電腦也會選花生，我排隊抽號碼牌，多少會比較公平，搞那麼多是要做什麼？」

施正鋒抱怨，為何這個系統要用的那麼難，讓大家在那邊生氣，而且基本上他是在考我們的算數，到底是有沒有？2、3年後這些東西都夠了？「我覺得這是會反彈的」。

此外，針對台北市剩下最多莫德納疫苗，副市長蔡炳坤表示，這是全國性問題，且中央在北市的專案特別多，剩餘疫苗量當然也最多，但北市早就向中央反映此問題，並呼籲雙方未來要更密切合作。