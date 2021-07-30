新竹市6月14日啟動大型疫苗接種站位長者施打疫苗，如今隨著疫苗陸續到貨，長輩們也憂心自己不會上網，第2劑到底該如何預約？新竹市長林智堅30日承諾新竹市有疫苗預約專線可供服務，另外市府也會持續跟中央溝通，在系統做得到情況下，希望中央能讓地方因地制宜，開放民政系統持續通知長者前來打疫苗。

新竹市許多長輩沒有網路、不會用智慧型手機登記，面臨不知該如何預約第2劑的困境，林智堅30日上午視察市立動物園時表示，新竹市已經啟動位長者第2劑預約工作，也確實陸續接到民眾反應，不過竹市有設疫苗專線，長輩只要撥電話來，就有專人提供服務。

針對高雄市已率先主動幫長輩造冊要打第2劑疫苗，林智堅也表示，很多長者對過去市府透過民政系統通知來到大型疫苗接種戰作法持高度肯定，希望持續服務，市府會跟中央持續溝通，若在系統上做得到，他希望中央能讓地方政府因地制宜，能開放民政系統持續來通知長者到疫苗施打站接種第2劑。

林智堅也要向長輩呼籲，請大家不要緊張，以新竹市來說，6月14日通知80歲以上長者接種，根據中央流行疫情指揮中心指引，應該要隔10到12周接種第2劑，如果長輩在6月14日接種第1劑，預計在8月24日才開始疫苗接種，時間上充裕。

過去市府在疫苗施打上推出便利長輩的措施，林智堅承諾，未來如果在CDC同意之下，若可以透過民政系統來告知長輩打疫苗，有3個作為不會改變，包括疫苗計程車免費不變、行動不便者搭復康巴士的服務免費不變、長者需要到宅施打的服務也會持續做。

至於目前新竹市疫苗是否足夠？林智堅表示，新竹市至本周都還足夠，並沒有停下施打的情況。林智堅也解釋，中央配送到地方的疫苗數量都計算得相當精準，此次配送數量確實跟過去比較為少一些，但經過市府盤算，若按照系統上的時間點接種疫苗，是不會有問題的。目前第4輪接種沒問題，後續第5輪預約還沒滿。

此外，各縣市紛紛祭出振興經濟優惠措施，雖還未落實，新竹市是否也將推出新竹板的刺激優惠？林智堅表示，相信未來中央政府一定會提出相關措施來振興經濟，市府也會全力配合，但他也建議中央不論是振興券或其他方案，希望能盡速、擴大辦理，並從寬認定。