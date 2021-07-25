新北市議員唐慧琳傳出今(25日)因胰臟癌辭世，資深媒體人趙少康對此表達震驚與不捨，趙少康說，唐議員有「俠女」稱號，可見得行事剛硬、具正義感，即使抱病，去年底還是登上秋鬥舞台，展現反萊豬入侵台灣的立場，意志令人感佩。「願慧琳一路好走，孩子、高堂能得到安慰，繼續在天上守護台灣」。

新北市議員唐慧琳，今25日因罹癌症病逝。(圖/本報資料照)

趙少康今在臉書PO文表示，去年唐議員罹患胰臟癌的消息傳出，好朋友們都非常關心，紛紛提供就醫資訊與協助，最終唐議員還是不敵病魔，令人大有「斯人也而有斯疾也」的感嘆。

趙少康指出，唐議員有「俠女」稱號，可見得行事剛硬、具正義感，即使抱病，去年底還是登上秋鬥舞台，展現反萊豬入侵台灣的立場，意志令人感佩。這麼優秀又有正義感的人這麼早就走了，令人不勝唏噓。最後，趙少康也期盼「願慧琳一路好走，孩子、高堂能得到安慰，繼續在天上守護台灣」。

國民黨主席江啟臣也在臉書貼文弔念，自己已經跟唐爸爸取得聯繫，唐爸爸說，「慧琳最大的遺願就是希望兩岸和平、中華復興；說到慧琳最放不下的就是年邁的父母與兩個年幼的孩子時」，更是令人鼻酸。江啟臣指出，自己也請黨部同仁，全力協助家屬處理後續治喪，了解家屬的需求，全力幫忙。