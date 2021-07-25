距離2022年九合一選舉，雖然還有一年半時間，但檯面上、檯面下暗潮洶湧，國民黨除要守住執政的14縣市，更要搶下台北市、桃園市、基隆市、新竹市等4市；民進黨則要守住目前執政的7縣市，但他也認為民進黨目前的執政縣市新竹市、基隆市、桃園市，選情不樂觀。媒體人吳子嘉預測，國民黨現任縣市長，每一個都會當選；而民進黨則會掉席次。

有網友在美麗島董事長吳子嘉的《董事長開講》直播節目問，國民黨執政的縣市長是不是有機會再連任？吳子嘉表示，2022年國民黨執政縣市長通通會連任，一個都不會掉。另外，民進黨則是會掉席次。

吳子嘉接著表示，他聽說國民黨、民進黨兩黨的新竹市長參選人選後，民眾黨立委高虹安如果出來選新竹市長，民進黨會倒楣。高虹安是辛辛那提大學的機械工程博士，這位理工美女了不起。她可以去大學當教授，卻跑來當立委，還去新竹管電燈，這麼大的犧牲。

至於2024總統大選，吳子嘉分析指出，以新北市長侯友宜的聲望參選總統，民眾黨主席、台北市長柯文哲就被他吸收掉了，所以侯友宜的勝選機會就非常大，可惜的是，侯友宜雖然會當選總統，但有人可能會認為他是藍皮綠骨，在國民黨內可能會被杯葛。