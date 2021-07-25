國內本土疫情爆發，發生疫苗短缺、「3+11」隔離政策等爭議，民進黨政府的應對失當，造成民怨四起。有網友問到以後如果政黨輪替，辦得了民進黨嗎？媒體人吳子嘉認為，如果政黨輪替，民眾黨主席、台北市長柯文哲當上總統，應會將民進黨的人大量移送法辦。

有網友問說，以後如果政黨輪替，辦得了民進黨嗎？美麗島電子報董事長吳子嘉25日在《董事長開講》直播節目中舉例表示，政黨輪替以後，過去馬英九時代，把民進黨很多人法辦，馬英九是一絲不苟的人，就是硬幹。

吳子嘉接著表示，馬英九很固執，比如他和前立法院長王金平的九月政爭，本應該妥協，但他並沒有。馬英九有湖南騾子般的個性，因此如果像馬英九這種人，政黨輪替當上總統，他絕對會把民進黨這些人大規模地移送法辦。

至於現在檯面上的2024總統大選人選，吳子嘉指出，如果柯文哲當選總統，就會把民進黨大量地移送法辦。2024年總統大選，柯文哲百分之百會參戰，若參戰，他有機會當選，如果民眾黨和國民黨合作，現在看起來穩贏的。柯文哲如果當選總統，保證把民進黨人移送法辦，尤其醫療他最懂，買疫苗是不是有貪汙，他最內行，因為他是台大醫生出身，抓疫苗是否有貪汙，會比我們還厲害。