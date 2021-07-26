中華舉重隊26日派出女將江念欣出戰東京奧運女子舉重55公斤級B組比賽，結果她抓舉81公斤、挺舉95公斤、總和176公斤僅排第4，完全沒有機會搶牌，畢竟真正具備奪牌實力的A組比賽，要到晚上6點50分才進行，江念欣東奧之旅提前結束。

江念欣今天在抓舉項目，3次試舉分別舉起75、78與81公斤，來到挺舉項目，她第一舉嘗試95公斤成功，可惜第2舉嘗試100公斤失敗，她在第3舉試著改舉101公斤，卻仍然失敗收場，只能拿到總和176公斤，成績比起3年前世錦賽的總和185公斤還差。