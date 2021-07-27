因美元於高點震盪，削弱黃金避險需求，促使金價延續前一日跌勢，但因目前市場等待聯準會(Fed)會議，而限制其跌幅，另外白金跌近1%，鈀金跌逾1%；截至台北時間7月27日上午11點5分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金下跌0.3美元，報每盎司1798.9美元。

9月白銀下跌0.063美元，報每盎司25.255美元。

10月白金下跌8.1美元，報每盎司1061.9美元。

9月鈀金下跌47.1美元，報每盎司2631美元。(商品行情網)