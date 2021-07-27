台北電影獎延至10／9開獎 3轉播方案視疫情調整 15:422021/07/27 中時 林志勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2021台北電影獎將延後至10月9日舉行，圖為2020台北電影獎頒獎典禮。（台北電影節提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北電影節27日宣布，受新冠疫情影響，原訂7月10日舉行的2021台北電影獎頒獎典禮，將延後至10月9日晚間七點在三立電視台舉行。 因疫情變化難測，台北電影獎頒獎典禮舉辦規模、方式與防疫配套措施將視疫情發展，配合政府的防疫規範與指引辦理。目前台北電影節規劃了「實體」、「實體與線上並行」、「全線上」等三種轉播方案，務求在健康與安全無虞的情況下，榮耀台灣電影與影人。 新竹縣東方美人茶優良茶比賽採網路直播 落實防疫 台中購物節8月將開跑 第一大獎樂當豪宅主人 #台北電影節 #台北電影獎頒獎典禮 #10 #轉播 #2021 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 兩廳院解封 首場交響音樂會周末登場 04:102021/07/27 焦點要聞 外銷熱、內需冷 基本工資 專家籲Q4再審議 04:102021/07/27 財經要聞 雲端發票出包 多發3.7億獎金 04:102021/07/27 金融．稅務 降級不解封 KLOOK與KKday推室內、戶外旅遊人氣商品 13:382021/07/27 科技 淬鍊不凡 臺北榮總圖書館生醫資料庫訓練藍海模式 13:112021/07/27 寶島 獨〉今年「台北台中米其林指南」 改8／25線上放榜 新增「服務獎」 09:212021/07/27 生活 前飛兒樂團主唱Faye神隱2個月 凌晨發文「很難想像我經歷什麼」 09:522021/07/27 娛樂 疫情降級首日 陳宗彥：可偶爾出門散心 天熱就在家看奧運 10:092021/07/27 生活 郭子接種發燒微開心 04:102021/07/27 娛樂新聞 Netflix八月片單來了 4億票房夯片《當男人戀愛時》領軍 14:392021/07/27 科技 《瀑布》入圍地平線 賈靜雯闖進威尼斯 04:102021/07/27 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 張柏芝小兒子神秘正臉公開了 1明顯特徵生父疑謝霆鋒 - 娛樂 66歲費玉清有錢有才卻始終沒結婚 親哥張菲透露他有個怪癖 - 娛樂 余苑綺歷經17小時手術結果出爐 李亞萍不捨：她夢到自己死掉 - 娛樂 楊勇緯奧運奪銀才8小時 日網幫他做八卦維基百科挖出這件事 - 娛樂 獨／黃建群分居嫩妻2年 盼為2幼女回歸正常家庭 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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