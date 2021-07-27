台北電影節27日宣布，受新冠疫情影響，原訂7月10日舉行的2021台北電影獎頒獎典禮，將延後至10月9日晚間七點在三立電視台舉行。

因疫情變化難測，台北電影獎頒獎典禮舉辦規模、方式與防疫配套措施將視疫情發展，配合政府的防疫規範與指引辦理。目前台北電影節規劃了「實體」、「實體與線上並行」、「全線上」等三種轉播方案，務求在健康與安全無虞的情況下，榮耀台灣電影與影人。