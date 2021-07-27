「我就是愛用國貨，台灣一定要有自己研發生產的疫苗！」綠營台中市議員何敏誠日前參加聯亞國產疫苗測試，經抗體測試證實他打到「安慰劑」；何敏誠27日強調，他絕對支持國產疫苗，今天己透過唐鳳系統上網登記要接種高端疫苗，期望能夠早日產生抗體，台灣加油。

何敏誠指出，他之前曾參加聯亞疫苗測試，看到前副總統陳建仁參加國產疫苗測試打到「安慰劑」；讓他心生質疑，自己是否也是打到安慰劑，曾詢問過負責聯亞專案的中國附醫。當時對方表示，如果在EUA通過前要早點知道國產聯亞打到的是安慰劑，可以去抽血驗抗體。

何敏誠表示，他上上週去抽血，結果今天檢驗報告出爐，他竟然沒有抗體，顯然打到的是「安慰劑」。雖然他的年紀可施打莫德納疫苗，但他仍決定放棄施打莫德納，因為他愛用國貨，台灣不能沒有本土研發及生產的疫苗，總不能再一直看外國人的臉色。

何敏誠強調，台中市議會開議在即，加上民代平常要忙於跑行程，今天指揮中心開放可以登記高端施打意願，他立馬透過唐鳳系統進去登記施打高端疫苗，無論如何他都支持國產疫苗，他愛用國貨，一定要以具體行動來扶植本土的疫苗，為台灣加油！