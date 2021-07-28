東奧圖輯》小戴16強賽英姿全紀錄 招牌網前短球眩暈對手 09:412021/07/28 中時新聞網 林暐立 、中時、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小戴本場比賽輕鬆解決對。(季志翔/攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午八點我國女子羽球好手戴資穎只花26分鐘就解決對手齊雪霏晉級8強，首局用11分鐘便以21比10先下一城，接著再以21比13拿下次局，小組賽3戰全勝，以P組第1身份闖進女單8強，這是她奧運生涯最佳成績，也無愧當今世界第一球后的美名。以下是她今天在場上奮戰的英姿，我們一起來欣賞吧！ 小戴屏氣凝神準備發球。(季志翔/攝) 小戴突步上前擊球。(季志翔/攝) 小戴奮力擊球。(季志翔/攝) 小戴屏氣凝神望著球。(季志翔/攝) 小戴使出全力奮力回球。(季志翔/攝) 小戴屏氣凝神準備發球。(季志翔/攝) 贏球後也展現風度向對方致意。(季志翔/攝) 透過空檔時間休息擦汗。(季志翔/攝) 東奧》戴資穎透早輕取齊雪霏 奧運生涯首闖8強 東奧》戴資穎第三戰拚法國女將 父親架電視牆與群眾集氣加油 #東奧 #戴資穎 #齊雪霏 #羽球 #精采圖輯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東奧》戴資穎透早輕取齊雪霏 奧運生涯首闖8強 06:232021/07/28 體育 頭條揭密》東奧桌球陸失混雙金牌 日伊藤美誠4年前預言竟成真 04:432021/07/28 政治 東奧》射箭個人賽開射 譚雅婷不敵英國64強止步 14:242021/07/27 體育 藺奕》從東奧看現實 09:022021/07/28 體育 東奧》莊智淵一句話引26萬人按讚 桌球館被灌爆5星評論 08:032021/07/28 體育 東奧網球》開幕點燃聖火 大坂直美女單16強爆冷落馬 13:272021/07/27 體育 金牌常勝軍爆冷落敗 大陸：少苛責 04:102021/07/28 焦點新聞 東奧》戴資穎第三戰拚法國女將 父親架電視牆與群眾集氣加油 08:192021/07/28 體育 東奧第一金珍藏版 郭婞淳奪金 04:102021/07/28 焦點要聞 東奧》男雙8強籤表出爐 「麟洋配」出戰地主組合 21:372021/07/27 體育 福原愛慶日本奪金遭陸網友出征 04:102021/07/28 娛樂新聞 小春樂請王齊麟吃大餐 04:102021/07/28 娛樂新聞 福原愛評球日本隊全勝 順勢成為「勝利女神」 07:272021/07/28 娛樂 體育熱門新聞 東奧》莊智淵一句話引26萬人按讚 桌球館被灌爆5星評論 - 體育 跆拳美女賽評冷言「沒技巧」 被起底昔2度奪金還是神片女主角 - 體育 東奧》郭婞淳國中青澀照曝光 雙手結繭從不給媽媽看 - 體育 東奧》小戴迅速奪勝 對手嘆：太難對付！ - 體育 東奧》戴資穎透早輕取齊雪霏 奧運生涯首闖8強 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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