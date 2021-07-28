今天上午八點我國女子羽球好手戴資穎只花26分鐘就解決對手齊雪霏晉級8強，首局用11分鐘便以21比10先下一城，接著再以21比13拿下次局，小組賽3戰全勝，以P組第1身份闖進女單8強，這是她奧運生涯最佳成績，也無愧當今世界第一球后的美名。以下是她今天在場上奮戰的英姿，我們一起來欣賞吧！

小戴屏氣凝神準備發球。(季志翔/攝)

小戴突步上前擊球。(季志翔/攝)

小戴奮力擊球。(季志翔/攝)

小戴屏氣凝神望著球。(季志翔/攝)

小戴使出全力奮力回球。(季志翔/攝)

小戴屏氣凝神準備發球。(季志翔/攝)

贏球後也展現風度向對方致意。(季志翔/攝)