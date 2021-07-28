大考中心首度舉辦線上解題記者會，安排台北市高中教師團解題指考物理科。(李侑珊翻攝)

110學年度大學指考今(28)日登場，第一科考試科目為物理，考題引用生活題材、生活情境與科學原理，考生得同時具備基礎數學演算、閱讀與問題解決三大能力，才能拿分。高中老師認為考題是近5年最難，考生不容易在80分鐘內答完，均標恐怕比過去低5分，頂標分數勢必差更多。

配合疫情管理，今年大考中心首度線上舉辦大學指考記者會。大考中心主任周兆民表示，物理科應到考生為3143人，實到2916人，共227名考生缺考，占比7.22％。

周兆民也說，為提增考場安全，特別請轄區警員巡邏考場，監考老師也幫考生以酒精消毒雙手後，再讓同學進入試場。物理科考完後，目前尚未接獲到考生確診情況，僅有1名考生為居家隔離，安排在隔離試場考試。

至於物理科出題方面，大里高中教師林春煌認為，今年是最後一次大學指考，物理科可說是近5年最難，鑑別度與挑戰度高，不少題目需要反覆閱讀，題目知識量大，對前段考生來說可以適應，但中後段考生答題容易有挫折感，不容易80分鐘內答完，均標恐怕比過去低5分，頂標分數勢必差更多。

試務召集人沈青嵩轉述高中教師看法，老師們認為考題難易度中等，能檢核出考生的物理觀念能否融會貫通，題目難易度安排則從簡單到困難來安排，文字量適中，非選題更是有兼顧到實驗要求。

沈青嵩特別提到，像是單選題第8題以音叉與氣柱的共鳴為題，用實驗圖表的形式讓考生判讀，非選擇第1題則是金屬比熱測定，測驗實驗操作與理論計算。

沈青嵩也說，今年指考物理重視科學素養，不少考題呈現的是測驗圖表判讀與閱讀理解，諸如單選第12題考LED光源與光電效應，單選第19題為放射性元素與食品檢驗，出題特色鮮明。

沈青嵩轉述闈場考生對考題的評價。闈場考生認為，指考物理取材多元化，並且與生活實例相結合，考生可以從日常生活操作來解答。至於試題特色，計算與觀念大致相同，部分試題也給予適當指引，不會造成太大負擔，試題內容著重面向以物理概念應用為主，力學、電學與靜態物理占較大比例，整份考題中等偏易，且敘述清楚。