舉重教練林敬能和「舉重女神」郭婞淳合作11年，一起拿過大大小小賽事的金牌，終於在東京奧運完成奧運金牌這塊拚圖，賽後聊到這面金牌的意義，林敬能激動落下，很開心達成夢想而擁抱辛苦的徒弟，更坦言一種完成夢想的空許感也油然而生，接下來先睡個好覺，再找尋下個目標繼續努力。

「這次東京奧運，不論國內外媒體，認識與不認識婞淳的人，都覺得這面金牌是篤定的，但世界上不是所有事情都能那麼篤定，在拿到之前，我們也不敢放鬆。」林敬能這麼說，「所以我們不管什麼戰術或想法，此行最大的目標就是金牌，其餘的都不要，但大家記得這是奧運舞台，並不是在熟悉的訓練場地，壓力是不一樣的，直到比賽完了，我到現在連講話都還是因為激動而很喘。」

完成奧運奪金任務後，林敬能興奮地擁抱愛徒郭婞淳，坦言：「有一種空虛感油然而生，就是當你完成了一個夢想之後，再到下一個夢想之間，會有很大空虛感。目前還沒想到接下來要做什麼，當然比賽之前還是會有很多想法在腦袋，但一但獲得了，也許我目前成功了，那空虛感還是很大。」

林敬能補充，為了東京奧運的奪金重任，壓力大到連免疫系統都出問題，雙腿都有一大片紅疹，「可能現在最想做的就是先睡個覺吧！不論這次『終於』奪金是結束還是開始，我都覺得應該還沒結束，以婞淳的身體素質、成熟的心理狀態、自律的精神，我認為她還可以再比2022杭州亞運、2024巴黎奧運，甚至2026名古屋亞運、2028洛杉磯奧運。」