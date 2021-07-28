受全球疫情延宕，米其林於今（28）日宣布，配合臺灣相關防疫措施，《臺北臺中米其林指南 2021》星級餐廳名單將於 8 月 25 日當地時間下午 1 點 30 分於線上公布，將新增設「米其林指南服務大獎」（MICHELIN Guide Service Award）獎項。

《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 將特別於線上揭曉最新入選《臺北臺中米其林指南》的餐廳，今年的指南中，除「米其林指南年輕主廚大獎」（MICHELIN Guide Young Chef Award），將新增「米其林指南服務大獎」。根據餐飲界人士表示，依照去年經驗，將在放榜前14天收到邀請卡通知，預期獲獎者最近會收到主辦單位通知，雙方相約一個時間事前錄製影片頒獎，同時簽訂保密協定。

主辦單位表示，由台灣奧迪今年再次呈現頒發的「米其林指南年輕主廚大獎」表彰星級餐廳中有著卓越的天份與潛力的年輕星級餐廳主廚；而由慕赫2.81單一麥芽威士忌呈現頒發的「米其林指南服務大獎」不是表彰餐廳，而是餐廳中展現卓越服務與技巧的個人。

此外，2021 年版本《臺北臺中米其林指南》還將頒發米其林綠星（the MICHELIN Green Star）。米其林綠星在去年1月於法國首次推出，之後也引入許多其他地方的《米其林指南》，目標是標舉在日常營運中，出色地體現與擁抱永續的指標性餐廳，例如投入減少食物浪費的努力、回收、提倡在地及道德採購食材，或其他良善與具啟發性的倡議與作為，評審員透過實地訪查所獲得的研究與資料，評選出米其林綠星餐廳。

《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示：「儘管我們在 2020 整年及 2021 部分時間裡經歷了諸多挑戰，臺北與臺中的餐飲圈依舊展現了驚人的韌性，以不變的熱情、才華與創新，克服難關，調整經營模式。在 2021 年的指南中，我們向這些專業人員的堅持與投入致敬，他們持續地以高品質的美食與體驗，把我們凝聚在一起。我相信《米其林指南》的讀者，以及所有的美食愛好者都迫不及待，想繼續發掘臺北與臺中令人興奮、充滿活力與韌性的餐飲，也再次體驗各種創新。」

談到新頒發的「米其林綠星」，他補充：「發表全新米其林綠星，展現了我們肯定的不只是尋找最好品質的食物，也關注在這過程中，展現對環境責任感的餐廳。透過年度指南名單的發布，向美食愛好者們推薦臺北與臺中餐飲圈中優質的店家，我們也希望鼓勵他們重新發掘美好美食體驗的樂趣。」

《臺北臺中米其林指南 2021》線上發布會將於《臺北臺中米其林指南》官方臉書、《亞洲米其林指南》YouTube 播出。