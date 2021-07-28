交通部台鐵局向日本訂購50列EMU3000型城際列車，首列車26日下午裝載上船啟航，預定於30日於花蓮港卸船，隨後將展開各項靜態及試運轉測試，通過IV＆V檢驗認證並取得安全營運證明後，預計年底前投入營運。

台鐵訂購的50列EMU3000，預計今年交車7列共84輛、2022年交車15列共180輛、2023年交車16列共192輛，2024年將最後12列共144輛交付完畢。

EMU3000的製造廠株式會社日立製作所，日前特地為台鐵新車舉行出廠前的「安全祈願」儀式，之後立刻進行包裝及捆綁作業，但啟航時間受到颱風影響延遲，至26日下午才正式啟航，預定30日抵達花蓮。

新列車抵達後，台鐵將展開各項靜態及試運轉測試，並待IV&V檢驗認證及核發安全營運證明後，預計年底前投入營運。

台鐵局馮輝昇副局長表示，考量航運安全，延後啟航是必須的，符合台鐵局與日立的安全控管原則。截止28日中午為止，船隻已到達東海海域，持續向台灣航行中。