疫情警戒降級，基隆市幼兒園為大班生舉辦實體畢業典禮。（陳彩玲攝）

疫情警戒降級，基隆市幼兒園復課，學童陸續回到園區學習。（陳彩玲攝）

受疫情影響，幼兒園停課，畢業典禮也隨之取消，直到警戒降級，才正式復課，基隆市天主教若石幼兒園突發起想，在大班學童們學期結束前4天，立即舉辦畢業典禮，讓他們留下人生寶貴回憶。

基隆市天主主教若石幼兒園長翁瑞琴表示，5月中旬疫情嚴峻，中央宣布幼兒園停課，讓原本訂在6月18日畢業典禮被迫取消，許多學童相當失望，為了讓他們也能感受畢業氛圍，當時替每個人準備一套畢業服，並改以線上方式舉行。

翁瑞琴說，沒想到疫情在學期結束前趨緩，學童陸續回到園區，為了讓大班生能留下珍貴回憶，決定舉辦實體畢業典禮，因此，在中央防疫指引下，規畫了這場活動。恰巧基隆市長林右昌今天早上臨時決定前往若石幼兒園視察學校防疫措施，親自前往典禮會場為學童頒發畢業證書，並給予祝福。

林右昌說，幼兒園正式復課，很多家長把小孩送回園區，這次視察學校的防疫作為相當到位，園方也主動降載收托人數，另外，載送學童上下學的娃娃車，也從一車16人，縮減至8人，相信只要繼續依照防疫指引，生活能逐步回到正軌，希望市府和市民繼續合作，一起努力。

翁瑞琴補充說明，園所原招收300人，在防疫規範下降至190人，她說，新學期即將到來，將持續控管，並要求學童的家長每天填寫健康聲明，回報小孩狀況，此外，禁止家長、訪客入園，老師也會定時消毒課桌椅，確保學童在安全環境下學習。