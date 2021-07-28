為推廣反毒、反詐欺等犯罪預防知識，蘆竹警分局特別以寓教於樂的方式於7月初舉辦「畫出未來，青春不留白」繪畫比賽，警方指出，28日比賽名次正式出爐，經評審，已評選出第1至3名以及佳作2名，並表示得獎者分別可以獲得獎狀及統一便利商店商品卡500元至5000元之獎勵。

由蘆竹警分局舉辦的「畫出未來，青春不留白」繪畫比賽結果於28日正式出爐，經三位任職高中的專業美術老師評審，已評選出第1至3名以及佳作2名，並表示得獎者分別可以獲得獎狀及統一便利商店商品卡500元至5000元之警方表示，這次的參賽作品眾多，內容精彩，甚至一度讓評審傷透腦筋，名次始終下不了手，有所猶豫。

作品中，內壢高中沈以諠以超脫青少年的筆觸及手法，第一眼即搶到評審目光，且作品主題鮮明，細節呼應，當中暈染的效果更使畫面整體負立體感，成為評審一致認同為最優秀的作品獲得比賽的第一名，警方強調，沒辦比賽不知道，一辦才發現，原來身邊周遭有這麼多的小畢卡索、小梵谷和小莫內。

警方表示，非常感謝這次參加繪畫比賽的年輕畫家們，希望可以透過學子精心繪製的每一份作品，將防制犯罪的理念傳播到校園的每一個角落，以及社會每一個不同的族群之中，進而鼓勵社會更多資源與力量，維護國家社會安全，投入預防犯罪的行列。