資深藝人曹西平，除了常在臉書與粉絲分享日常，個性直率的他也會抒發心情，近來似乎有感年紀漸長，除了感嘆收到的幾乎都是白帖之外，更強調「希望自己有天可以好走，不要麻煩任何人」，引起網友討論。

曹西平表示超過六十歲的人，收到的幾乎都是白帖，年紀越大後，不論演藝圈或生活圈的朋友，一個個都走的差不多，坦言希望有天能跟父親一樣，在睡夢中離開人世，不麻煩任何人才是最棒的福報，接著話鋒一轉，他強調很珍惜在秀場的黃金歲月，不僅賺很多還不怕沒有工作，至於對於現在的演藝圈，他坦言一點都不稀罕，不僅賺的不夠多，還要受氣看被外行人指揮，揚言：「絕對不會看這些人的臉色過日子」。

對此，網友對他的見解深感認同，紛紛留言：「人生就是這樣，過好自己才是最重要的，其他真的是浮雲流水罷了」、「不要去計較流言蜚語，每天開開心心的最重要」、「自己活的開心，也會感染身旁的人」、「人生最大的幸福不是賺了多少錢，而是能完整經歷生老病死才是最幸福」。

曹西平日前表示聽到「六十歲老人怎樣」等話語，就感覺到相當刺耳，直呼：「人老了就要被大家叫成這樣子嗎？難道一點點的尊重都沒有嗎？」更怒斥：「「社會教育真的很失敗，最起碼的言語尊重都沒有，言語強姦比什麼都可怕，絕對讓人身心靈非常不愉快」。