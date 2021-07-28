大學指考首日最後一科考科為生物科，題目充分結合時事，包含與疫情相關應用知識，當中除了有疫苗種類，也考到變種病毒、確診CT值還有PCR快篩檢測，高中老師高度肯定今年出題，也提到整份考題中間偏易，預估考生的五標成績會比去年進步5到10分。

建國高中生物老師劉玉山表示，相較於近3年的生物指考考試，今年出題較為簡單，鑑別度高，主要考的是學生對於各章節的基礎概念，並且題幹敘述長度適中，各大題占比與往年相同，程度好的同學理應普遍能拿到高分，預估考生的五標成績會比去年進步5到10分。

至於各題出題方面，劉玉山指出，今年指考生物考試命題特色是跨章節題目多，當中共包含12題，像是第33題是外來物種綠鬣蜥，考的是循環與演化、生物多樣性，就是跨章節、跨領域的考法；此外圖表題也比過去多，一共有20題，在於測驗考生是否具備融入、分析與歸納的能力。

劉玉山更提到，今年指考生物更是充分與時事結合，出現新冠肺炎相關題組，完全在意料之中，像是選擇第19、20題為抗原快篩，閱讀第39、40、41題組為不同的疫苗作用原理，還包含病毒突變變異，非選第二大題的3小題則出現PCR快篩以及確診的CT值，同學如果平時都有注意時事，相信都可以掌握得不錯。

不過，劉玉山特別指出，第7題、15題則是在103課綱微調後加入的課程內容，屬於延伸性知識範圍，是在整份考卷當中，少數不易作答的題目。

建國高中生物老師周麗芬則是大讚疫情科普題組。她說，看到疫情有關試題，看得到出題老師的用心，相關題目不僅高度結合時事，包含疫苗種類與基轉方式還有快篩等技術，這些考題更是結合數學知識，給予高度肯定。