一名前美國空軍無人機分析員，在親眼目睹無人機對平民造成的傷亡影響後，決定反對軍方使用無人機，刻意洩露機密消息，現被被判處 45 個月監禁。

軍事網(Military.com)報導，美國地方法官歐格雷迪 (Liam O'Grady) 在星期二判決前美國空軍情報分析員丹尼爾·哈爾 (Daniel Hale) 違反了情報法，他坦承向記者洩露機密消息，以阻止無人機的使用。

哈爾在2009~2013年間派駐伊拉克巴格拉姆空軍基地(Bagram AFB)，他的專業是追踪手機信號，以尋找敵方戰鬥人員位置。他於 2013 年退伍，之後決定把服役期間的見聞傳給一名身份不明的記者。

2014 ~2015年間，他任務在美國國家地理空間情報局(National Geospatial-Intelligence Agency)擔任簽約分析師，仍然經手重要戰場文件。他也透過這些文件，戳破美國軍方聲稱「無人機將平民安危放在優先」的說法，其實軍方一向是任務優先比。

哈爾在自我答辯書中談到，他在從事情報工作看到太多平民的附帶傷亡，心中的罪惡感變成抑鬱症與和創傷後壓力症候群(PTSD)。

哈爾寫道：「我沒有一天不質疑我行為的正當性....我究竟能做些什麼，來彌補我犯下的這些殘忍行為？」

然而，檢方則稱，哈爾所洩之機密被ISIS集團所用，危及反恐戰爭軍事戰術行動。

法官歐格雷迪認為說：「哈爾不是因為公開談論無人機計劃，或是批評美軍殺害無辜者而被起訴，他犯的錯是把機密文件公開。」

不過，聲援哈爾的前美空軍技術中士莉莎‧林( Lisa Ling) 告訴軍事網，除非美國政府能夠保護舉報人，以及面對波及平民的傷亡問題，否則還會有類似的洩密事件。她也是一名反對無人機攻擊的軍人，於2012年退伍，並在2016年的紀錄片「國鳥」(National Bird)中提到無人機的附帶傷亡。

她補充說：「這幾年，許多看不下去的洩密者，很多人都參與或接觸了無人機計劃，其中也包括史諾登。這是為什麼？為什麼我們不面對無人機計劃？我們為什麼反過來對告密者判罪？」