大學指考今天登場。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

大學考試7月28日起一連舉行3天，台南考區共3041名考生報考，考場秩序良好，一、二考區缺考人數各約1成。

台南一考區考生2634人，因應防疫，每試場考生人數為20人，台南一中考生數574人、台南二中635人、家齊高中635人、長榮中學800人。物理應考人數1361人，缺考101人；化學應考人數1430人，缺考101人；生物應考人數985人，

缺考94人。

台南二考區考場設在後壁高中，物理科應考人數179人，缺考15人；化學科應考人數199人，缺考14人；生物科應考人數141人，缺考15人。今日無人違規，應考狀況良好。明天(7月29日)將有403名考生應考，考試科目為數學乙、國文、英文、數學甲。

試務中心提醒考生進入考區須攜帶入場證、戴口罩並配合量測體溫，禁止陪考人員進入考區。考生自進入試場起，除查驗身分核對面貌時，可暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌外，應全程戴口罩。若考生不配合，將扣減該節全部成績，請考生務必遵守試場規則。