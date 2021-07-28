市場正關注7月28日聯準會決策會議結論，一般預期聯準會釋出通膨壓力為暫時性現象，應不會急於改變寬鬆貨幣政策的立場，法人表示，即使短期不會升息，對金價後市仍較保守。

對於短期通膨飆升，富達表示，消費者可支配所得因為政府紓困以及薪資提升而大增，疫情期間，勞工選擇在家顧小孩且領紓困金過活造成企業漲價及缺工問題，但此現象會在9月學生開學以及紓困金使用告一段落而落幕，因此，目前觀察通膨仍屬於短期因素推升所致。

富蘭克林證券投顧表示，面對錯雜的經濟數據、股市創高及政策調整可能，近期黃金多頭略有失焦，儘管殖利率、美元走軟，仍無力推升金價上攻，可見貨幣政策調整對寬鬆環境的改變，依舊是牽動黃金後市的關鍵因素，市場等候聯準會政策會議，尋求縮減購債操作更清晰的指引，若能滿足投資人鴿派憧憬，預期短線黃金還有表現機會，反之，若中長線政策偏向正常化，恐將進一步拖累金價下行。

近日受美元走勢影響，金價每盎司已跌破1800美元，28日盤中再翻上1800美元。安聯全球油礦金趨勢基金經理人林孟洼表示，受到美國聯準會政策會議即將登台，貨幣政策走向、調整步調，以及殖利率變化等，都是成為牽制近期金價走勢的主要原因。拉長來看，一方面，疫情變化仍將是潛在影響金價表現的因子，然隨著近期避險與抗通膨的誘因轉弱，以及近期美元的走勢等，都讓稍早維持漲勢的金價承壓。

元大S&P黃金ETF研究團隊表示，黃金受制於縮減寬鬆的預期心理，金價距離高點卻有將近250美元的差距，顯示目前金價相對低估，若聯準會確定縮減寬鬆，已經預做反應的黃金將可減輕負面衝擊；若因疫情再起，聯準會維持現狀，則黃金將有超跌反彈機會。不過加拿大央行已經3次縮減購債、英國央行多位官員表示需要比預期更快收緊貨幣，聯準會縮減寬鬆亦是遲早的事，未來實質利率可能轉為上升趨勢，將不利黃金評價。