ROC男單選手麥維德夫叫暫停休息乘涼。（路透）

東京炎熱的天氣讓戶外運動的奧運選手怨聲載道，特別是怕熱的ROC選手，麥維德夫(Daniil Medvedev)當眾大聲向主審抱怨：「我可以打完比賽，但我可能會死。如果我死在場上你要怎麼辦？」麥維德夫畢竟是網球男單世界第2的名將，仍然在烈日之下解決義大利對手佛吉尼尼(Fabio Fognini)，殺入男單8強。

兩人大戰3盤，麥維德夫在中途實在熱得受不了，腹部似乎也有傷，幾乎是用威脅的語氣來「懇求」主審讓防護員上來幫忙，主審允許雙方暫停比賽休息10分鐘。ROC就是被世界反禁藥組織懲處的俄羅斯代表團，如果是比耐寒，這些「戰鬥民族」不會輸給其他人，但他們顯然熬不住這種酷暑。

然而就在麥維德夫苦撐獲勝之後，另一頭的女單8強戰，西班牙女將芭多莎(Paula Badosa)當不住毒辣的烈日，在比賽中途出現熱衰竭現象，坐著輪椅離開賽場，奉送對手萬卓索娃(Marketa Vondrousova)進入準決賽。

萬卓索娃就是淘汰大坂直美的那位捷克女將，她雖不是種子球員，但她大概比較不怕熱，因此擁有很大優勢。這次的東奧網球比賽幾乎成為「耐熱大會」，只有忍得住炎熱的選手才能存活到最後。