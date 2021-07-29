2014年7月31日午夜時分，一場驚天動地的石化氣爆事件，讓高雄市苓雅區及前鎮區居民留下不可抹滅的記憶，至今仍餘悸猶存。時隔多年，當年災損嚴重的三多一二路、凱旋三路，以及一心一路等多條主要道路已完全蛻變，幾乎看不出當年曾發生過如此嚴重的災害，沿線房價更隨著區域發展，一路向上攀升，表現甚至超脫區域平均值！

據中信房屋統計，上述路段在災變發生後，部分房價雖一度下滑，但隨著時間過往，目前房價早已回歸災害前的水準，一般住宅漲幅超過61%，臨路透天產品總價也成長了1.17倍，儼然就是房地產浴火重生的代表。

中信房屋研展室副理張漢超表示，當年氣爆災變造成沿線路段建物嚴重毀損，甚至有建物得拆除重建。不過時至今日，當年的現場已今非昔比，不僅一旁經過的是嶄新時尚的輕軌列車，周邊的生活機能也相當到位，讓這幾條主要街道由浴火中重生，成為當地房地產的焦點。

張漢超分析，三多一二路、凱旋三路、以及一心一路沿路第一排多為透天或公寓產品，沿線最矚目的特色就在於今年1月才由籬仔內站向北開通至凱旋公園站的高雄環狀輕軌，輕軌捷運不僅為沿途居民帶來交通上的利多，同時也活化了周邊的生活機能。

以周邊公寓華廈及住宅大樓等住宅產品的房價變化來觀察，三多一路及凱旋三路在當年災變發生前後都有出現房價下滑的現象，一心一路在災害發生後半年間，相關產品交易甚至出現停滯，僅有三多二路因連結市中心機能較強，房價因而免於落入空頭。

時隔7年，這些路段現在都已由黑翻紅，一心一路房價平均每坪上看16萬，三多一路房價也比當年成長超過61%，即使以屋齡40年左右、總面積約40多坪的三層透天來看，當年在凱旋三路上、臨路第一排總價約在1,200萬元左右，如今已總價已逾1,400萬元，較當年足足成長了1.17倍左右。