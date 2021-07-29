台北市長柯文哲28日直言，民進黨那些說要支持國產疫苗的，應都打完疫苗的吧，甚至有些人都已跑去美國打完2劑，還敢回台灣叫別人打正在實驗中的疫苗。已去美國打完2劑輝瑞被認為是指台獨大老蔡丁貴，而在台灣打完2劑則是民進黨北市議員梁文傑，且梁還在臉書宣稱不讓助理參加議會疫苗專案，梁29日則出面說明。

梁文傑表示，現在因很多年輕人在排隊等疫苗，對於職業沒什麼特殊危險性的人，就不要跟別人插隊，這2個月他自己都沒跑攤、也沒讓助理跑，實際上也沒攤可跑，沒宮廟攤、喜慶、宴會、婚禮，所以他不覺得議員或助理比其他人更危險。

梁文傑坦言，自己已打完2劑，第1劑是在5月初疫情尚未爆發、也沒什麼人要打時，他響應政府號召自費施打，他當時還問了好幾個人、都沒人要去打，70天後就接種第2劑，當然現在狀況就是打疫苗速度很快，相信20至40歲的助理應很快就打得到，所以不用特別幫忙安排。

針對自己打了2劑疫苗、卻叫助理不要參加議會疫苗專案，另外是否也會叫助理打高端疫苗？梁說，凡是能夠先的人都會想先打到，但他認為這2、3個月內，議員跟助理的工作內容沒什麼特殊危險性，就不用跟別人插隊，他當老闆的態度，也不能夠決定助理的行為，是否打高端由他們自己決定，但也有好幾個人有預約高端了。