本土疫情從5月下旬爆發後，終於在7月27日調降至第二級警戒，據信義全球資產公司統計上市櫃法人交易，6月至7月26日之商用不動產交易共22筆，交易總規模為185億元，其中6月份交易8件，規模僅41億元，與5月份126億元相比銳減許多，但7月份交易已14件，規模達144億元，甚至較4、5月高，明顯回溫。另外土地(含地上權)交易部分，6月份交易4件共39億元，較5月份150億元也明顯縮減，但7月交易規模已回到百億以上。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，受疫情三級警戒限制以及信心衝擊觀望下，6月份商用不動產與土地交易規模都是今年最低，但7月疫情逐漸緩和下，從上市櫃法人買氣出籠，顯示商用不動產及土地市場同步有感回溫中，其中科技業與開發商是帶動回升的主力買方，壽險部分則以中華郵政較積極，在6.7月分別購入新北廠辦與台北市店面。

從交易產品來看，以工業地產表現最為亮眼，整體交易來到90億元(占48%)，雙北及高雄是交易熱區，像國揚實業及中和羊毛以19.89億元、5億元買下三重頂崁工業區及土城永寧工業區土地，其中6.7月出現2棟廠辦交易及2筆旅館交易，整棟廠辦交易包含，惟義以16.38億元買下汐止聯合科技中心A棟、台灣立訊精密以15.67億元買下內湖長虹新銳科技大樓；2筆旅館交易包含，東立物流以18.50億元買下汐止富信大飯店、永碩投資以27億元買下位於高雄華園大飯店，此筆交易為本土疫情爆發後交易金額最大的一筆。

另外，土地與地上權交易受到疫情影響了短期交易規模，6月整體交易只有39億元，但在皇翔以8.5億元溢價率62%標下微風南京對面的地上權，為市場注入信心，7月交易規模明顯變多，來到106億元，交易集中在台中及台北，交易金額最大筆的是遠雄建設以38.82億元買下台中西屯區土地。

總經理柯宏安說，雖然疫情帶來影響，但以長期看，短期緩和降溫有助不動產市場更健康穩定發展。商用不動產交易是企業的實質需求，能在短時間快速回復，代表國內經濟發展與多數產業體質佳，而以目前產業的技術優勢與回流資金豐沛、外銷訂單持續創新高、低利率環境，加上疫苗施打率提高，疫情若能穩定控制，下半年商用不動產市場仍具爆發力。