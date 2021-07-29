花蓮警方28日前往劉信和的藥局、住家搜索，除查獲模擬槍外，還發現大麻、管制鏢刀等違禁物，目前已依槍砲、毒品等罪法辦。（羅亦晽攝）

花蓮刑大副大隊長韓修愛說明28日警方前往劉信和藥局及家中搜索的相關事宜。（羅亦晽攝）

花蓮警方在4月時，破獲轄內非法兵工廠，沒想到向上溯源，發現槍枝來源來自曾獲衛福部長陳時中頒發感謝狀、有「流氓藥師」之稱的劉信和，警方28日持搜索票前往他的藥局、住家搜索，當場除查獲模擬槍外，還發現一包2級毒品大麻等違禁物，目前已依槍砲、毒品等罪法辦。

花蓮刑大4月份破獲非法槍械製造工廠及販賣槍械案，經查25歲花姓主嫌涉嫌非法製造獵槍，並以每把1萬元販售給不特定人士，牟取不法利益，全案已涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌解送花蓮地檢署偵辦，經檢察官向法院聲押獲准，並向上溯源持續追查。

花蓮刑大副大隊長韓修愛指出，經溯源追查發現，來源來自於萬華區的劉姓藥師，待近日布線蒐證完備後，27日降級後即在28日持搜索票，前往其位在萬華區的藥局及文山區的住所，並查獲一包可疑大麻毒品，約1.06公克、1枝模擬槍及15支管制鏢刀等違禁物。

韓修愛說，針對大麻部分，已依涉嫌違反毒品防制條例移送台北地檢署偵辦，模擬槍及管制鏢刀等違禁物，則待鑑定結果出爐後，移送管轄地檢署偵辦。由於毒品及違禁物等仍有向上溯源必要，還將進一步調查釐清。

劉信和有著粗獷外表，加上有些無厘頭，萬華居民皆稱他為「流氓藥師」，由於他去年曾拍攝疫情爆發後，實名制口罩被民眾爭搶的亂象，引發社會關注，陳時中還曾發感謝狀給他，如今卻因持有違禁品遭警方逮捕，不禁讓人搖頭。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！