台中市補習教育暨品保協會準備西點飲料，為快打站醫護人員加油打氣。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

為全面守護台中市學生的學習環境安全，台中市政府繼幼兒園、國小、國高中之後，29日在35處快打站為補教人員施打疫苗，各快打站施打情形相當踴躍。市長盧秀燕表示，補教系統是最後一塊教育系統拼圖，拼圖完成後，家長才能放心將孩子送回學習場域。

教育局副局長方炳坤今日特別前往中山國中快打站，向現場辛苦的工作人員表達感謝之意。為感謝台中醫護人員全力支援教育工作者接種疫苗，台中市補習教育暨品保協會也準備西點飲料，為快打站醫護人員加油打氣，慰勞他們連日來的辛苦服務。

有家長開心表示，補教老師施打疫苗後，終於可以放心將子女託付給補習班，不用再請家庭照顧假，安心回到職場上班。

教育局表示，市府28日已完成施打人員的簡訊通知，並協同台中市補習教育暨品保協會、台中市補習班品保協會、台中市輔助教育協會，透過電話通知各補習班，29日上午在富春國小、豐原國中等35處快打站施打，施打人數約1萬1530人。