台灣「桌球神童」林昀儒今天在東京奧運桌球男單4強賽與世界球王、大陸名將樊振東鏖戰了85分鐘，最終3比4惜敗，無緣闖進金牌戰，明天晚上8點爭奪銅牌。「小林同學」賽後表示，「對方名氣比我大，壓力肯定比我多，所以我能放手一搏，打出好幾顆意想不到的好球，雖然還是敗下陣來，但已不負大家的期待了，回選手村後要放空自己，好好準備明日銅牌戰。」

現年19的林昀儒，可說是本屆東京奧運桌球賽場上最驚奇的一位選手，他不但與老大姐鄭怡靜聯手奪得混雙銅牌，而且在男單賽事一路過關斬將，今日4強賽碰到「大魔王」樊振東，不但沒有落居下風，更是將這位球王逼至絕境，賽後吸引大陸媒體的爭相採訪，形成另類有趣畫面。

林昀儒說，「第1局確實打得樊振東措手不及，取得領先優勢，第6局5比9落後時告訴自己沒有退路只能放開手腳來打，很開心能夠連得6分逆轉追平。」可惜林昀儒在第7局幾顆失誤導致無力挽回頹勢，3比4飲恨惜敗。

林昀儒對於落敗並沒有流露出落寞神情，反而教練蔣澎龍給了100分的肯定。林昀儒表示，輸不代表不好，而是給了自我檢討的機會，找出弱點然而才能成長茁壯，更何況接下來還有銅牌戰以及團體賽，把握每次上場機會努力爭取打出好成績。