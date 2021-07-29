想要維持肌膚年輕緊緻，選擇有抗老訴求的保養品將能有明顯的助益，近日HR赫蓮娜、蘭芝、嬌蘭、怡麗絲爾紛紛推出精華新品，保養中加入精華的步驟，讓抗老更有感，養出令人羨慕的細緻美肌。

▍1.HR赫蓮娜 5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華

貴婦保養品牌HR赫蓮娜與瑞士頂級醫學美容中心攜手推出全新抗老力作「5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華」，注入最高濃度珍稀「黃金五重玻尿酸」，改善女性最在意的五大細紋：淚溝、魚尾紋、抬頭紋、法令紋及木偶紋，透過5重玻尿酸層層深入肌底，針對因內外在老化因子帶來的細紋困擾進行深度撫紋，創新刻度滴管設計，不管是因缺水導致的淺層乾紋、年齡老化無法避免的深層皺紋，都能精準有效撫紋，實現逆齡奇蹟、重返年輕膨潤。

HR赫蓮娜5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華。（圖／品牌提供）

▍2.蘭芝 完美新生超級A醇撫紋精萃

LANEIGE蘭芝推出保養新品「完美新生超級A醇撫紋精萃」，是愛茉莉太平洋投注27年研發史，期間不斷進化超越A醇的成分配方，同時增進產品功效性與穩定度，力求推出最安全最有效的A醇，並於蘭芝品牌27周年隆重推出的強大新品。

蘭芝完美新生超級A醇撫紋精萃。（圖／品牌提供）

隨著後疫情時代生活形態的轉變，現代人使用3C的頻度與時數無限增長，深受光老化與引力拉垮的紋路問題也成為頭號肌膚重災，力抗初老關鍵，就是撫平這些紋路危機。除了超級A醇對抗紋路與3C光老化卓越的表現之外，完美新生超級A醇撫紋精萃同時內含三胜肽、5D玻尿酸為澎潤緊緻加分，傳明酸為美白助力，短時間內保養超有感，肌膚狀況更臻完美。

MODEL示範使用蘭芝完美新生超級A醇撫紋精萃，推薦使用於眼周以改善細紋。（圖／品牌提供）

▍3.嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油3G

嬌蘭推出全新第三代「皇家蜂王乳平衡油3G」，全新成分及科技打造出更輕盈、更水感、但絲滑豐潤且修護力更飆速的精華美容油：包括來自法國烏埃尚島真稀黑蜂蜂蜜、法國索隆森林蜂王乳，更添加法國科西嘉島蜂蜜、希臘伊卡利亞島的傳奇蜂蜜以及來自芬蘭奧蘭群島的蜂蜜，全新成分打造動態「黑蜂修護科技」，帶來前所未有的快速修護，同時為肌膚帶來彈潤、亮澤、緊實。

嬌蘭皇家蜂王乳平衡油3G。（圖／品牌提供）

其輕盈如水的質地，可以混搭使用任一款精華、化妝水、乳液，甚至可滴入粉底液使用，創造更佳的持妝效果，可單擦也可混搭，打造多元的使用感受，絕對是美妝市場上絕無僅有的天后級產品。

▍4.怡麗絲爾 彈潤超抗皺眼部遮瑕精華

ELIXIR怡麗絲爾推出全新「彈潤超抗皺眼部遮瑕精華」，蘊含保養成分高純度維他命A，達到深層保濕，肌膚彈潤飽水、Q彈柔軟，改善眼周細紋，自然遮飾薄膜技術讓眼部遮瑕精華縝密貼合肌膚，一抹隱藏紋路、黑眼圈，滑順輕盈凝膠質地，日間遮瑕的同時進行保養，撫紋不露痕跡，笑眼盡情綻放。