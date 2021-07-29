光寶科(2301)公布上半年財報，第2季稅後盈餘為40.3億元，為單季歷史次高，累計上半年每股盈餘為3.57元，光寶科技總經理邱森彬表示，受惠於雲端、LED高階光電半導體與Mini LED利基型背光訂單能見度高，以及電動車充電產品市場需求提升，第3季營收會比第2季好，第3季最大挑戰是材料緊缺，營收成長幅度要看材料是否造成較大影響，如果材料問題不大，可以樂觀預期。

光寶科今天舉行法說會，公布上半年財報，由於雲端運算、物聯網、光電、汽車電子、筆電及遊戲機等產品與應用需求穩定成長，第2季合併營收為406.8億元，季增8%，受惠於產品組合優化與營運效率提升，營業毛利達79.94億元，營業淨利為38億元，分別季增19%與80%，單季合併毛利率為19.7%，營業淨利率為9.4%，分別季增1.9個百分點和3.8個百分點，並同步創下歷年同期新高，單季稅後盈餘為40.3億元，為單季歷史次高，單季每股盈餘為1.74元；累計上半年合併營收達784億元，年增5%，合併毛利率與營業淨利率分別為18.8%和7.6%，年增1.5個百分點和1.6個百分點，營業毛利與營業淨利分別達147.1億元與59.1億元，分別年增15%與34%，稅後盈餘為83億元，每股盈餘達3.57元，年增65%，獲利率與每股淨利皆創下歷年同期新高。

邱森彬表示，光寶科技一年來獲利能力大幅提升，主要是來自於新市場、新客戶以及新應用上有突破性的斬獲。

就各部門來看，光電部門受惠於 LED元件不可見光、5G、AIoT、工控應用，與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，以及高階Mini LED 出貨順暢，加上LED車用照明產品出貨增加，第2季營收佔比達21%；雲端運算、網通設備電源管理系統等需求持續成長，帶動雲端及物聯網部門整體營收季增近20%，雲端及物聯網部門佔整體營收27%。

資訊及消費性電子部門因筆記型電腦及遊戲類電源產品需求成長、雷射多功能事務機以及鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品，出貨較前一季持續成長，佔整體營收比重約52%。

展望第3季，邱森彬表示，第3季訂單能見度不是問題，依照目前能見度，光電部門預期下半年會持續增長，包括高階光電半導體、Mini LED利基型背光需求訂單可以看到第4季；車用電子部分，車用充電布局已有一段時間，EV Charger最大的客人為北美的EV service provider，未來也會持續強化在車用電子的R&D投資，在台灣也會建置車用與雲端的軟體研發中心，持續投入RD，目標將佔營收4.5%。

在雲端運算方面，邱森彬表示，新一代的電源管理系統已經開始放量，終端客戶釋放出成長訊息，是主要成長主軸，可以看到比較大的成長動力；在資訊及消費性電子部分，NB第3季除Chromebook有一些修正，商用及消費型的需求看起來仍然不錯，消費性電子和遊戲機的部分第3季因為季節性的因素，第3季需求原本就會增加，加上今年我們新增1家遊戲機客人也會開始出貨。

整體來說，第3季營收會比第2季增加，但最大挑戰仍然要看材料供應狀況，如：車電產業挑戰為材料供應，特別在IC這個部分比較辛苦，營收增長幅度要看材料對比預期的影響程度。